Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Stömede - Ferkel erstickt

Geseke (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag kam es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Amtsstraße zu einem Vorfall. Nach ersten Ermittlungen manipulierten unbekannte Täter die elektrische Lüftungsanlage eines Schweinestalls. Sie setzten dabei über einen Schaltkasten die Anlage außer Betrieb. Durch die mangelnde Zuluft erstickten circa 900 Ferkel im Alter von etwa elf Wochen. Das Kreisveterinäramt und die Polizei wurden informiert. Die Ermittler suchen Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Amtsstraße bemerkt haben. Unter der Rufnummer 02941-91000 werden Hinweise entgegen genommen. (lü)

