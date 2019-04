Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Schaufensterscheibe eingeworfen und Zigaretten entwendet

Soest (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde die Schaufensterscheibe der Lottoannahmestelle an der Brüderstraße von unbekannten Tätern mit einem Pflasterstein eingeworfen. Anschließend entwendeten sie E-Zigaretten und Zubehör aus der Auslage. Wer kann sachdienliche Hinweise zu Tätern oder Auffälligkeiten geben? Hinweise bitte an die Polizei Soest unter 02921-91000. (BS)

