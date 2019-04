Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Geheimnis um Puppen gelüftet

Soest (ots)

Anfang der Woche berichtete die Polizei über eine seltsame Puppensammlung in einem kleinen Wäldchen im Soester Nordosten. Den Ermittlern gelang es nun den Ersteller und den Grund für die Erstellung des seltsamen Szenarios zu ermitteln. Es handelt sich um einen so genannten Geo-Cach. Der Ersteller wurde bereits von der Polizei kontaktiert. Er zeigte sich in einem ersten Gespräch einsichtig und erklärte hier einen "Ü18" Cach erstellt zu haben. Er hatte sich keine Gedanken dazu gemacht, welche Eindrücke seine Puppendarstellung bei Menschen hinterlassen könnten, die nicht nach diesem Cach gesucht haben, sondern ihn zufällig entdeckten. (lü)

