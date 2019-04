Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Motorradfahrer verletzt und mehrere Fahrzeuge beschädigt

Anröchte (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:40 Uhr, befuhr ein 48-jähriger männlicher Fahrer aus Anröchte die Karl-Maertin-Straße. Er beabsichtigte mit seinem VW Golf an der Einmündung Karl-Maertin-Straße auf die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah er das Motorrad eines auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Belecke fahrenden 27-jährigen Anröchters und es kam zum Unfall. Der Motorradfahrer verlor aufgrund des Zusammenstoßes die Kontrolle über sein Motorrad und stieß mit einer vorausfahrenden 62-jährigen Pedelecfahrerin zusammen. Das Motorrad rutschte in weiterer Folge in zwei geparkte Fahrzeuge und beschädigte diese. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Pedelecfahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 15000 Euro. (BS)

