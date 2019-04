Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Enkeltrick

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagmittag erhielt ein älteres Ehepaar einen Anruf einer unbekannten Frau. Diese behauptete, dass die Enkeltochter der Senioren in Not wäre. Darum sollten sie möglichst schnell Geld auftreiben. In mehreren nachfolgenden Anrufen wurden die Eheleute weiter unter Druck gesetzt. Sie begaben sich schließlich zu ihrer Bank und hoben einen fünfstelligen Betrag ab. Dieses Geld übergaben sie wenig später an einen unbekannten Boten an ihrer Haustür. Etwa eine Stunde später riefen die Opfer ihre Enkeltochter an um sich nach der Notlage zu erkundigen... Die Polizei ist immer wieder erstaunt, dass solche Trickbetrüger immer noch Opfer finden. Die Experten warnen vor unbekannten Anrufern die nach Geld fragen oder sich als Polizeibeamte ausgeben. "Rufen sie Verwandte oder Freunde hinzu, wenn sie solche Anrufe erhalten. Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht allein sind wenn Fremde ankündigen sie zu besuchen. Die wollen alle nur ihr Bestes - ihr Geld!" (lü)

