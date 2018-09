POL-LB: Einbruch in Ludwigsburg(2); Diebstahl in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Einbruch in Kindergarten

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich zwischen Freitag 17:00 Uhr und Montag 06:30 Uhr Zutritt zu einem Kindergarten in der Fischbrunnenstraße im Stadtteil Eglosheim, indem er zunächst eine verschlossene Tür zum Objekt aufhebelte und sich anschließend in das erste Obergeschoss begab. Dort brach er die Tür zu den Büroräumen auf und entwendete ein Laptop. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Der Sachschaden wird mit etwa 300 Euro beziffert. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Telefon 07141/22150-0, entgegen.

Ludwigsburg: Baumaschine von Transporter entwendet

Auf eine Rüttelmaschine hatten es unbekannte Diebe abgesehen, als sie sich in der Nacht zum Montag an einem in der Marbacher Straße in Ludwigsburg geparkten Transporter zu schaffen machten und zunächst das stabile Bügelschloss an der Rüttelmaschine aufbrachen und diese dann entwendeten. Zum Durchtrennen des Bügelschlosses wurde mutmaßlich ein Bolzenschneider verwendet. Aufgrund des Gewichts der Maschine waren vermutlich mehrere Diebe am Werk. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 07141/18-5353, entgegen.

Ludwigsburg: Gartenhäuser aufgebrochen

In der Nacht zum Montag brachen Unbekannte in der Gartenkolonie "Seeäcker" in Ludwigsburg-Eglosheim, drei Gartenhäuser auf. Zunächst hebelten die Unbekannten die Holztüren der Gartenhäuser auf und entwendeten Getränke sowie aus einem der Häuser eine Stereoanlage. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Der Sachschaden wurde mit etwa 450 Euro angegeben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim, Telefon 07141/22150-0 in Verbindung zu setzen.

