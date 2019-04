Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - gestohlener Wagen mit Unfallschaden aufgefunden

Werl (ots)

Am Montagabend wurde der Skoda eines 21-jährigen Werler aus der Robert-Koch-Straße entwendet. Der Wagen konnte gegen 22.06 Uhr in einem Graben an der Straße Reitnecke in Werl wieder aufgefunden werden. Aus dem Spurenbild vor Ort kann entnommen werden, dass der Fahrer des Wagens zuvor die Straße Reitnecke aus Richtung Sönnern in Richtung Hansaring befahren hatte. Hinter einer kleinen Brücke kam er dann aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte noch im Graben gegen einen Kanalschacht. Ein Zeuge sah nach dem Unfall noch drei Männer am Wagen stehen sehen, welche er aber nicht weiter beschreiben konnte. Ein paar Meter weiter sah er dann eine Frau, die sich in dem dortigen Gebüsch augenscheinlich versteckte. Ob es sich bei den Personen am Fahrzeug oder im Gebüsch um die möglichen Täter handelt steht zurzeit noch nicht fest. Der durch den Unfall verursachte Sachschaden wird auf zirka 3.500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

