Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei fasst zwei Einbrecher im Bereich einer Baustelle auf frischer Tat

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Mitte - Die Polizei ertappte am Donnerstag, 23.05.2019, zwei Männer auf frischer Tat bei einem Diebstahl von Werkzeugen und Arbeitsgeräten von einer Baustelle an der Herforder Straße. In deren Fahrzeug wurden neben gestohlenen Geräten außerdem verbotene Gegenstände aufgefunden.

Polizeibeamte beobachten gegen kurz vor Mitternacht zwei Männer, die Werkzeuge und Arbeitsgeräte im Bereich einer Baustelle an der Herforder Straße zu ihrem Fahrzeug transportierten. Die Überprüfung ergab, dass die 50- und 51-jährigen, aus Lage und Herford stammenden Männer nach den bisherigen Erkenntnissen gewaltsam in ein im Umbau befindliches Gebäude eingedrungen waren, um daraus wertvolle Geräte zu entwenden. Im Kofferraum ihres Fahrzeugs wurden neben Schleifgeräten und einem Betonquirl auch noch ein Teleskopschlagstock und ein Elektroschockgerät sowie eine nicht auf die beiden Männer ausgestellte Kreditkarte aufgefunden. Der Wert der gestohlenen Geräte wird auf 2500,- Euro geschätzt. Hinzu kommt ein Sachschaden in Höhe von circa 600,- Euro, der durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäude entstand.

Das Fahrzeug, wie auch die verbotenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

