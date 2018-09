POL-PB: Fahrer unter Alkohol und Drogen

Kreis Paderborn (ots) - (mb) Am Wochenende haben drei alkoholisierte oder unter Drogeneinwirkung stehende Fahrer Verkehrsunfälle mit Verletzten verursacht. Sechs weitere berauschte Fahrer erwischte die Polizei bei Kontrollen.

Am Freitagabend fuhr ein 26-jähriger Toyotafahrer gegen 20.35 Uhr auf der Sennelager Straße von Paderborn-Sande in Richtung Sennelager. Nach der A33-Brücke verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Der Toyota prallte frontal gegen eine Hecke, überschlug sich und blieb mit Totalschaden auf dem Dach liegen. Anwohner alarmierten den Rettungsdienst. Der Verunglückte wurde notärztlich untersucht, wollte aber nicht mit ins Krankenhaus. Er stand unter Alkoholeinwirkung und musste zur Blutprobe mit auf die Wache. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher.

Zeitgleich verunglückte in Nordborchen auf der Paderborner Straße ein Audi RS6 (Polizeibericht vom 09.09.2018). Der Wagen kam in einer Linkskurve von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Die vermutlich drei Insassen flüchteten zu Fuß. Einen schwer verletzten und unter Drogeneinwirkung stehenden Insassen (18) griff die Polizei nahe des Unfallorts auf. Wer den Wagen gefahren hat und ob die weiteren Insassen verletzt wurden ist weiterhin unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Der 18-Jährige wird weiter im Krankenhaus behandelt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

In Salzkotten fuhr ein 66-jähriger Polofahrer am Sonntag um 19.45 Uhr über die Straße Sundern von der B1 in Richtung Verne. Als ein gefüllter Einweg-Getränkebecher auf dem Beifahrersitz umkippte beugte er sich in den Beifahrerfußraum und verlor die Kontrolle. Der Polo fuhr nach links in den Gegenverkehr. Ein Radfahrer (66) konnte noch rechtzeitig ausweichen. Das gelang einem entgegen kommenden Borafahrer nicht mehr. Die Autos kollidierten mit den rechten Seiten. Der Borafahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Unfallort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand. Ihm wurde einen Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag fielen in Paderborn ein weiterer Autofahrer (38) sowie ein Lieferwagenfahrer (36) auf, die unter Drogeneinwirkung standen. Bei Alkoholkontrollen in Paderborn und Salzkotten gingen den Polizisten noch zwei Autofahrer (44/50) ein Motorrollerfahrer (33) und ein Radfahrer (18) ins Netz. Gegen alle laufen jetzt Anzeigen. Vier Führerscheine wurden sichergestellt.

