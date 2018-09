POL-PB: Drei Verletzte bei Kollision mit Lastwagen

Salzkotten (ots) - (mb) Auf der Wewelsburger Straße sind am Samstag drei Fahrzeuginsassen bei einem Zusammenstoß zwischen einem Lastwagen und einem Pkw verletzt worden.

Gegen 16.15 Uhr fuhr ein 18-jähriger Golffahrer in Richtung Salzkotten. An der Kreuzung Hüneknapp wollte er nach links abbiegen und setzte rechtzeitig den Blinker. Ein hinter dem Golf fahrender Lkw-Fahrer (47) bemerkte das Abbiegemanöver zu spät. Um nicht auf das Auto aufzufahren, wich er nach links auf die Gegenfahrbahn neben das bremsende Auto aus. Der 18-Jährige schaute sich nicht mehr um und bog ab. Es kam zur seitlichen Kollision in deren Folge der Golf nach rechts von der Straße abkam und mit Totalschaden im Graben landete. Der mit Gerüstteilen beladene 7,5Tonner kam nach links von der Straße ab und blieb beschädigt auf einem Kartoffelacker stehen. Im Lkw zogen sich der Fahrer und ein 17-jähriger Beifahrer Verletzungen zu. Eine 14-Jährige, die im Fond des Golf mitgefahren war, erlitt ebenfalls Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser nach Paderborn gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

