POL-PB: Einbrüche in Grundschule und auf Gartenschaugelände

Bad Lippspringe (ots) - (mb) In den letzten Tagen ist in die Grundschule an der Triftstraße eingebrochen worden. Auch im Bereich der Gartenschau gab es Einbrüche.

Die Concordia-Grundschule war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Ziel von Einbrechern. An der Rückseite des Gebäudes hebelten die Täter eine Tür auf. Sie brachen die Tür zum Lehrerzimmer auf und entwendeten einen Beamer und einen Laptop. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr.

In ein Cafe auf dem Gartenschaugelände an der Lindenstraße wurde in der gleichen Nacht eingebrochen. Im Cafe brachen die Täter einen Spind auf. Sie tranken etwas und aßen Eis. Gestohlen wurden in diesem Fall ein Laptop sowie eine Pfeffermühle.

Im Bereich der Adlerwiese wurden ebenfalls am Donnerstagmorgen Einbrüche in zwei Verkaufswagen entdeckt. Die Tatzeit könnte bis letzten Freitagabend zurück reichen. In Anhänger auf aufgebrochen und durchsucht. Entwendet wurde nichts.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

