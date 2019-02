Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zusteller angegriffen

Offenburg (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurden die Beamten des Polizeireviers Offenburg am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr gerufen. In der Weinstraße war ein Zusteller von einem bislang unbekannten männlichen Täter angegriffen worden. Der Mofa-Lenker war dort völlig überraschend durch Unbekannten von seinem Gefährt gestoßen worden. Danach wurde er vom Angreifer körperlich angegangen und geschlagen. Infolge des Sturzes und der Schläge erlitt der Mann leichte Verletzungen. Das Zweirad wurde hierbei ebenfalls beschädigt. Von der Polizei wurden unter anderem Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. /ag

