POL-EL: Meppen - Sachbeschädigung

Meppen (ots) - Bislang unbekannte Randalierer haben am vergangenen Wochenende einen Tisch vor einem Einrichtungshaus an der Lingener Straße zerstört. Der Tisch war ein Ausstellungsstück in der Außenanlage vor dem Gebäude. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer (05931) 949 0 zu melden.

