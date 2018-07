POL-EL: Lingen - Radmuttern von Reifen gelöst

Lingen (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen löste ein bislang unbekannter Täter die Radmuttern an allen vier Reifen eines an der Brunnenstraße abgestellten Autos. Der schwarze Fiat Picanto stand während des Tatzeitraumes auf dem Hof eines Einfamilienhauses. Die Geschädigte stellte während der Fahrt ein Geräusch am Auto fest und bemerkte erst dann, dass sämtliche Radmuttern gelöst wurden. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Schäden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer (0591)870 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell