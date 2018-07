POL-EL: Neuenhaus - Zeugen eines Überfalls gesucht

Neuenhaus (ots) - Am frühen Sonntagmorgen gegen 05.00 Uhr wurde auf der Morsstraße ein 35-jähriger Mann überfallen. Er wurde zunächst von zwei Unbekannten zu Fuß verfolgt. Die beiden Männer brachten den 35-Jährigen hinterrücks zu Fall. Dann traten und schlugen sie auf das Opfer ein und stahlen seine Geldbörse. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Überfalls, insbesondere Personen die das Opfer und die Angreifer vor der Tat an der Veldhauser Straße gesehen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921) 30 90 zu melden.

