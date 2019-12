Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Körperliche Azuuseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am heutigen Samstag, gegen 16:00, geriet ein 27-Jähriger mit einer Gruppe junger Männer in der Staltengasse unterhalb der Martinskirche in Müllheim im Bereich der öffentlichen Toiletten in Streit. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Tat wurde von mehreren Passanten beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Freiburg, 0761/882-5777 in Verbindung zu setzen.

