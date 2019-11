Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Eringerfeld - Korrektur: Schwerer Verkehrsunfall

Geseke (ots)

Am frühen Dienstagabend, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Steinhauser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Bürenerin kam mit ihrem Mazda aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte in eine Felswand. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Am PKW entstand Totalschaden. (wo)

