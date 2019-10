Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Missverständnis führt zu Polizeieinsatz

Welschbillig (ots)

Ein Notruf bei der Polizei in Schweich löste heute gegen 8:30 Uhr einen größeren Einsatz aus.

Auf Grund der Mitteilung einer Zeugin musste davon ausgegangen werden, dass mehrere Personen in einem Anwesen in Welschbillig verletzt wurden und möglicherweise weiter gefährdet sind. Glücklicherweise konnte jedoch nach kurzer Zeit festgestellt werden, dass alle Personen im betreffenden Haus wohlauf sind und es zu keinerlei Vorfällen kam. Der Anruferin wurde von einem polnischen Anwohner, der sich nur in seiner Muttersprache verständigen konnte, angesprochen. Auf Grund der sprachlichen Barriere kam es hier offensichtlich zu einem Missverständnis, das die Zeugin dazu veranlasste, von einem Notfall auszugehen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell