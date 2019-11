Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - 110

Kreis Soest (ots)

Am heutigen Morgen ist für kurze Zeit der Polizeinotruf ausgefallen. Nach etwa 10 Minuten konnte eine Notfallschaltung eingerichtet werden. Die Notrufe an die 110 kommen jetzt wieder in der Leitstelle der Polizei an. (lü)

