Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Pizzaboten angefahren

Kaiserslautern (ots)

Diese Pizza wurde kalt. Ein 33-jähriger Pizzabote war am Mittwochabend in der Spittelstraße in einen Unfall verwickelt. Der Mann fuhr mit einem Motorroller die Spittelstraße stadteinwärts. Kurz vorm St.-Martins-Platz verringerte der 33-Jährige die Geschwindigkeit seines Gefährts. Das nahm ein 20-jähriger Autofahrer offensichtlich zu spät wahr. Er krachte mit seinem Wagen gegen den Roller. An dem Kleinkraftrad entstand Sachschaden. Der 33-Jährige kam mit dem Schrecken davon. |erf

