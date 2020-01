Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (10/2020) Handtaschenraub in der Florenz-Sartorius Straße - 32-Jährige leicht verletzt, Täter auf der Flucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Florenz-Sartorius-Straße, Höhe Hausnummer 4 Samstag, 4. Januar 2020, gegen 17.00 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Florenz-Sartorius-Straße im Göttinger Industriegebiet ist am Samstagnachmittag (04.01.20) gegen 17.00 Uhr eine Fußgängerin von einem unbekannten Mann überfallen und beraubt worden. Bei dem Überfall stürzte die 32-jährige Frau aus Göttingen und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Täter flüchtete mit ihrer großen schwarzen Bag-Tasche. Passanten fanden das geraubte Behältnis wenig später hinter einem Stromkasten im entfernten Buchenweg. Von dem mutmaßlichen Räuber fehlt jede Spur. Gegenüber der alarmierten Polizei beschrieb die Überfallene den Gesuchten in ihrer ersten Befragung als ca. 160 bis 170 cm groß und von normaler bis schlanker Statur. Er soll mit einer dunklen Jacke und einem schwarzen Cappy bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. (847 Z.)

