Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei versuchtem Pkw Diebstahl ertappt

Selfkant-Tüddern (ots)

Gegen 2 Uhr bemerkte am Dienstag (26. November) der Bewohner eines Hauses an der Straße Im Blumental ein dumpfes Geräusch. Als er nach der Ursache schaute, entdeckte er eine Person vor seiner Haustür und eine weitere, die sich in der Einfahrt an seinem Pkw zu schaffen machte und bereits im Fahrzeug saß. Die Seitenscheibe des Wagens war eingeschlagen. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Einer der Männer war etwa 175 Zentimeter groß und trug einen Parka, dessen Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte. Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit der Tat oder den Tätern in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

