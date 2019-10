Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Bettelbetrüger in der Fußgängerzone von Bad Kreuznach festgestellt

Bad Kreuznach (ots)

Im Rahmen einer Fußstreife wurden am 11.10.19 zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr zwei Bettler in der Fußgängerzone im Alter von 41 und 25 Jahren festgestellt. Der 41 jährige hatte eine Spendenliste dabei und gab vor für behinderte und taubstumme Kinder zu sammeln. Der 25 jährige saß auf dem Boden und gab vor eine Behinderung am Bein zu haben. Diese bestand jedoch nicht. Gegen beide Personen wurde eine Anzeige wegen Bettelbetruges erstattet. Das bei ihnen aufgefundene Geld wurde sichergestellt. Personen, welche den Tätern Geld gespendet haben, möchten sich bitte bei der Polizei Bad Kreuznach, Tel.: 0671/8811-0 melden.

