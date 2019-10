Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am 07.10.19 gegen 21:40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich in der Flurstraße in Feilbingert ein Verkehrsunfall ereignet habe. Der Fahrer des unfallverursachenden Pkw sei alkoholisiert. An der Unfallstelle konnte der 43 jährige Unfallverursacher angetroffen werden. Ein von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,31 Promille. Der 43 jährige Mann hatte mit seinem Pkw die Flurstraße, aus Richtung der Ebernburger Straße kommend, befahren und dabei die Kontrolle über sein Auto verloren. Hierbei stieß er gegen ein auf der rechten Fahrbahnseite geparktes Auto. Danach kam er mit seinem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Gartenzaun. Das Fahrzeug kam in einem Vorgarten zum Stehen. Es entstand Sachschaden von ca. 8000 Euro. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihm droht ein mehrmonatiges Fahrverbot.

