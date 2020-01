Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (8/2020) Erster Truckerstammtisch in diesem Jahr dreht sich rund um das Thema "Gefährliche Dachlasten bei Eis und Schnee"

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (mb) - Auch im Jahr 2020 lädt die Göttinger Autobahnpolizei zum Truckerstammtisch: Los geht es am kommenden Mittwoch mit dem Thema "Eis und Schnee". Im Mittelpunkt stehen an diesem Abend gezielte Informationen zur Verhinderung gefährlicher Schneelasten und Eisplatten auf Lkw-Planen. Für Fragen zu dieser Problematik steht der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen, Polizeihauptkommissar Jörg Arnecke, zur Verfügung.

Die Veranstaltung für Brummifahrer, Unternehmer und andere Interessierte findet am Mittwoch, 08. Januar 2020, um 18.00 Uhr in der Raststätte Göttingen-West (Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel) statt.

Auch Medien sind selbstverständlich wieder ganz herzlich eingeladen!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell