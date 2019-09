Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mehrere Zehntausend Euro Sachschaden bei Brand eines Carports

Parchim (ots)

Beim Brand eines Carports in Leppin sind am Mittwochvormittag ersten Schätzungen zufolge Gesamtschäden in Höhe mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ein im Carport abgestellter Wohnwagen wurde durch das Feuer zerstört. Eintreffende Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern. Allerdings wurde eine Fassade des Hauses durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt. Hinweise zur Brandursache liegen bislang noch nicht vor. Die Polizei ermittelt jetzt hierzu.

