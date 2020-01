Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (6/2020) Passantin von PKW auf Parkplatz "Feilenfabrik" touchiert? - Polizei sucht nach Zeugen und unbekannter Frau

Göttingen (ots)

Duderstadt, Sachsenring Montag, 30. Dezember 2019, gegen 18.30 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Auf dem Großparkplatz "Feilenfabrik" im Duderstädter Sachsenring hat es nach derzeit vorliegenden Informationen am 30.12.19 gegen 18.30 Uhr vermutlich einen Verkehrsunfall zwischen einer älteren Frau und einem dunklen PKW gegeben. Der Vorfall soll in Höhe des Eingangs zum "Dänischen Bettenlager" passiert sein. Zeugen schildern, dass am Steuer des Wagens ein ca. 45 Jahre alter Mann mit kurzen, grauen Haaren und einem grauen Kinnbart gesessen habe. Er soll mit seinem Auto aus Richtung Sachsenring gekommen und anschließend in Richtung Aldi/Medimax weitergefahren sein. Die unbekannte Passantin wurde bei der Kollision wahrscheinlich nicht verletzt. Sie wird als ca. 60 bis 70 Jahre alt und ca. 170 cm groß mit schwarzem, etwas längerem Haar beschrieben. Zur Klärung des Sachverhaltes bittet das Polizeikommissariat Duderstadt die unbekannte Frau sowie auch weitere Zeugen darum, sich unter Telefon 05527/98010 zu melden. (943 Z.)

