Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (4/2020) Fenster mit Vodka-Flasche beworfen - Polizei Bad Lauterberg sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Wissmannstraße Mittwoch, 1. Januar 2020, zwischen 01.30 und 10.00 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Unbekannte haben in der Neujahrsnacht (01.01.20) in der Wissmannstraße in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) eine bodentiefe Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses mit einer Vodka-Flasche beworfen. Bei dem Aufprall ging die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Die Höhe des verursachten Schadens steht noch nicht fest. Von den Sachbeschädigern fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der 05524/9630. (489 Z.)

