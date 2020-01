Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (2/2020) Feuer in Wintergarten in Bad Lauterberg - Ursache unklar

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Hüttenstraße Mittwoch, 1. Januar 2020, gegen 00.10 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - In einem Wintergarten im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) ist in der Silvesternacht (01.01.20) um kurz nach Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Gebäudes wurden vorsorglich evakuiert. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg waren gegen 01.00 Uhr abgeschlossen. An dem Anbau sowie dem darin vorhandenen Mobiliar entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der unmittelbare Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

