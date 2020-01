Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (1/2020) Wohnwagen in Göttinger Kleingarten brennt komplett aus - Brandursache unklar

Göttingen (ots)

Göttingen, Kiesseestraße/Ecke Lotzestraße Dienstag, 31. Dezember 2019, gegen 18.20 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In einem Kleingarten Göttinger Stadtteil Geismar ist am frühen Silvesterabend (31.12.19) ein Wohnwagen komplett ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt. Passanten bemerkten das Feuer gegen 18.20 Uhr und alarmierten die Rettungsdienste. Die Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Dafür, dass Feuerwerkskörper die Flammen entfacht haben könnten, liegen zurzeit keine Hinweise vor. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten vorläufigen Schätzungen rund 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

