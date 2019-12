Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (673/2019) Einbrecher in Gemeinde Staufenberg aktiv - Zwei Taten am 1. Weihnachtsfeiertag angezeigt

Göttingen (ots)

Gemeinde Staufenberg, Ortsteile Lutterberg und Benterode Mittwoch, 25. Dezember 2019

GEMEINDE STAUFENBERG (jk) - Einbrecher waren am 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.19) zweimal in der Gemeinde Staufenberg (Landkreis Göttingen) aktiv. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen. Zwischen 10.00 und 17.30 Uhr stiegen die Täter durch ein eingeschlagenes Kellerfenster zunächst in ein Wohnhaus in der Pfingstgasse im Ortsteil Lutterberg ein und durchsuchten sämtliche Räume. Zum genauen Diebesgut liegen zurzeit noch keine Informationen vor. Im benachbarten Benterode blieb es beim Versuch. In der Zeit zwischen 14.30 und 21.20 Uhr wollten die Unbekannten hier offenbar ebenfalls durch eines der Fenster in ein Einfamilienhaus in der August-Zahn-Straße eindringen. Dies misslang. Die Höhe des bei beiden Taten entstandenen Gesamtschadens ist noch offen. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

