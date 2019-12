Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (672/2019) Untersuchungen an Unfallstelle abgeschlossen - Vollsperrung der Bundesstraße 3 bei Dransfeld aufgehoben - KORREKTUR!

Göttingen (ots)

DRANSFELD (jk) - Nach dem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Toten auf der B 3 bei Dransfeld am frühen Samstagabend (Landkreis Göttingen, siehe unsere Pressemitteilungen 670 vom 21.12. und 671 vom 22.12.19), wurden am Sonntag (22.12.19) die Ermittlungen an der Unfallstelle fortgesetzt. Am Vormittag begutachteten erneut ein Sachverständiger der DEKRA und Beamte der Polizei Hann. Münden die Stelle, an der am Abend zuvor vier Menschen beim Frontalzusammenstoß zweier PKW ihr Leben verloren. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Fahrbahnreinigungsarbeiten konnte die Vollsperrung der B 3 gegen 14.15 Uhr aufgehoben werden.

Es wird ggfs. am Montag nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell