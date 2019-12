Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Farbschmierereien

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Zwischen dem 13.12.19, 13.30 Uhr, und dem 15.12.19, 13.00 Uhr, wurde eine Gebäudewand der IGS in Bodenfelde durch Farbschmierereien mit schwarzer Sprühfarbe auf einer Länge von ca. 6m x 1m beschmutzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

