Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Opperhausen - Alkoholisiert über Verkehrsinsel gefahren und geflüchtet

Bad Gandersheim (ots)

Opperhausen - (rb) Am Freitag Abend, gegen 20.00 Uhr, geriet eine 41-jährige Gandersheimerin an der Einmündung L592/B445 mit ihrem PKW Daihatsu auf die dortige Verkehrsinsel und überfuhr ein Verkehrszeichen. Die Frau setzte ihre Fahrt fort. Zeugen notierten das Kennzeichen und benachrichtigten die Polizei. Noch am gleichen Abend konnte die Gandersheimer Polizei die verantwortliche Fahrzeugführerin ermitteln. Sie räumte den Verkehrsunfall ein. Da sie deutlich unter Alkoholbeeinflussung stand wurde eine Blutprobe angeordnet. Außerdem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Sie erwartet ein Ermittlunsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Trunkenheit im Verkehr.

