Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Flüchtige wurde ermittelt

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitagmorgen, 13.10.2019 gegen 08:20 Uhr, wollte eine 25-Jährige aus Nörten-Hardenberg mit ihrem Pkw in der "Oberen Volperstraße" in Volpriehausen wenden.

Hierbei beschädigte sie einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw eines 54-Jährigen aus Volpriehausen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Verursacherin wurde vom Geschädigten jedoch beim Wegfahren beobachtet. Dieser merkte sich das Kennzeichen, so dass die Unfallflüchtige anschließend ermittelt werden konnte.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000,00 EUR.

Gegen die Verursacherin wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

