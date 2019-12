Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Lottoannahmestelle

Uslar (ots)

Uslar (reu) Am Freitag, den 13.12.2019 in der Zeit von 12:15 - 14:18 Uhr, griff ein Unbekannter in die Kassenschublade einer Lottoannahmestelle in der "Langen Straße" in Uslar, entwendete daraus unbemerkt ca. 1600,00 EUR Bargeld und entkam unerkannt.

Die Polizei Uslar bittet um Hinweise.

