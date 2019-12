Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck; Weinbergweg Ecke Eschenweg; 13.12.2019; 18:15h

EINBECK ( Fi ) -

Der 36 jährige Fahrzeugführer aus Einbeck befuhr mit seinem PKW den Eschenweg und wollte in den Weinbergsweg in Richtung Kapellenstraße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und übersah die von links kommende 58-jährige Einbeckerin mit ihrem PKW. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden PKW entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500EUR. Es wurde niemand verletzt.

