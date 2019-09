Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Räuberischer Diebstahl

Täter entwenden Smartphones aus Mobilfunkgeschäft

Geldern (ots)

Am Dienstag (17. September 2019) gegen 10:00 Uhr betraten drei bislang unbekannte Männer die Filiale eines Handyshops am Markt. Plötzlich rissen die Männer vier Smartphones aus der Sicherung einer Ladentheke und versuchten, zu flüchten. Ein Mitarbeiter des Geschäfts konnte einen der Täter kurzzeitig festhalten. Der Unbekannte riss sich jedoch gewaltsam los, wobei sich der 43-Jährige verletzte. Die drei Männer rannten daraufhin in Richtung Richtung Südwall bzw. Bahnhof davon. Die Verdächtigen wurden wie folgt beschrieben: Alle drei waren zwischen 20 und 25 Jahre alt und hatten schwarze, kurze Haare. Die erste Person war mit roter Jacke, heller Mütze und schwarzer Hose bekleidet. Der zweite Mann trug eine schwarze Jacke und eine braune/dunkelrote Hose. Der dritte Täter hatte eine dünne schwarzer Jacke (evtl. Blazer) an, dazu eine schwarze Hose, ein helles Oberteil und einen Schal. Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

