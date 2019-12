Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 37581 Bad Gandersheim, Roswithastraße, Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim Bad Gandersheim (hof) - Sachbeschädigung an einem Pkw - Freitag, 13.12.2019 um 23:40 Uhr in 37581 Bad Gandersheim, Roswithastraße. Am 13.12.2019 gegen 23:40 Uhr kam es in der Roswithastraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw der Marke Skoda. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Heckscheibe des Pkw mittels eines unbekannten Gegenstandes ein. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Polizei Bad Gandersheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382-919200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell