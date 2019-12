Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Bundesstraße 248 zw. Seesen und Northeim in Höhe Oldenrode - Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim Bad Gandersheim (hof) - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Freitag, 13.12.2019 um 22:10 Uhr, B248 zwischen Seesen und Northeim in Höhe Oldenrode. Am 13.12.2019 gegen 22:10 Uhr kam es auf der B248 zwischen Seesen und Northeim in Höhe Oldenrode zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befährt mit einem LKW die B248 in Richtung Seesen und kommt auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender LKW-Fahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen kann. Es kommt zur Berührung der beiden Außenspiegel. Der Unfallversucher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Polizei Bad Gandersheim bittet den Unfallverursacher, sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382-919200 zu melden.

