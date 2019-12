Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Außenspiegel abgetreten

Northeim (ots)

Northeim, Häuserstraße in Höhe Am Bleichewall - Freitag, 13. Dezember 2019, zwischen 07.15 Uhr und 08.00 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Freitag zwischen 07.15 Uhr und 08.00 Uhr hat ein Unbekannter bei zwei in der Häuserstraße parkenden Autos die eingeklappten Außenspiegel auf der Fahrerseite abgetreten. An einem schwarzen BMW 435D und einem grauen Audi A 6 Avant entstand dabei ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen, die am Freitagmorgen zwischen 07.15 Uhr und 08.00 Uhr im Bereich Häuserstraße/Am Bleichewall etwas Auffälliges gehört oder gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

