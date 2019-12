Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalfeld - Fahrer eines Krankenfahrstuhls kommt von Fahrbahn ab, landet im Graben und wird von Verkehrsteilnehmern gefunden

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld - (rb) Am Samstag, 14.12.19, gegen 21.00 Uhr, stoßen vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer auf der L 525 zwischen Oldenrode und Kalefeld auf einen am Fahrbahnrand verlassen stehen elektrischen Krankenfahrstuhl. Bei näherem Nachsehen wurde der Fahrer des Krankenfahrstuhls im danebenliegenden Straßengraben aufgefunden. RTW und Polizei wurden verständigt. Die RTW-Besatzung stellte eine erhebliche Unterkühlunng bei dem Mann fest, was daraufhin deutete, dass er bereist seit längern im Straßengraben gelegen haben muss. Außerdem stand er deutlich unter dem Einflußalkoholischer Getränke. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der 50-jährige aus Kalefeld stammende Mann aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über sein Gefährt verlor, auf den unbefstigten Seitenstreifen geriet und demzufolge umkippte und im Straßengraben zum Liegen kam. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt wor er stationär verblieb. Außerdem musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell