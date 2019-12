Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Biker (53) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache hat ein 31 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag, 18.12.2019, beim Abbiegen an der Hildesheimer Straße im Stadtteil Grasdorf einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes zufolge war der Autofahrer gegen 17:30 Uhr mit seinem VW Polo auf der Hildesheimer Straße in Richtung Hannover unterwegs. An der Einmündung zur Straße Langer Brink bog er bei Grün nach links ab und übersah dabei aus bislang unbekannter Ursache den entgegenkommenden 53-Jährigen auf seiner Indian Motorcycle Chieftain. Bei dem Zusammenstoß wurde der Biker schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn unter Begleitung eines Notarztes zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Während der Unfallaufnahme musste die Hildesheimer Straße bis etwa 20:00 Uhr zeitweise gesperrt werden, es kam zu leichten Behinderungen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 9.500 Euro. /now

