Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - PKW unter Drogeneinfluss geführt

Celle (ots)

Am späten Sonntagabend um kurz vor Mitternacht kontrollierte eine Streife der Polizei einen Autofahrer in der Neuenhäuser Straße. Es stellte sich heraus, dass der 28 Jahre alte Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. In dem PKW fanden die Beamten außerdem verdächtige Substanzen und stellten sie sicher. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer ein.

