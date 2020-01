Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Fahren unter Drogeneinfluss und Sicherstellung von Betäubungsmitteln

Zweibrücken (ots)

Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Pkw-Fahrers am 18.01.2020 gegen 04:00 Uhr in der Ehrlichstraße wurden betäubungsmittelspezifische Ausfallerscheinungen festgestellt, so dass dem Mann eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Fahrzeugführer fuhr ohne eine gültige Fahrerlaubnis. Weiterhin konnten im Fahrzeug ein Schlagring (verbotener Gegenstand nach dem Waffengesetz), sowie auch Betäubungsmittel (50 Gramm Amphetamin, 0,5 Gramm Cannabis und 6 Tabletten Ecstasy) sichergestellt werden.

Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren, sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

