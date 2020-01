Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Zweibrücken (ots)

Im Rahmen einer Verkehrsunfallaufnahme am 17.01.2020 gegen 22:30 Uhr in der Landauer Straße konnten bei dem 47-jährigen Unfallzeugen der Geruch von Marihuana und drogenspezifische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein Drogen-Vortest schlug positiv auf THC an. Der Fahrzeugführer wurde zwecks Blutprobenentnahme auf die Dienststelle verbracht. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

