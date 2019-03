Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Außenborder gestohlen + Werkzeugdiebe unterwegs + Erneut Temposünder auf der A27 + Baustellenleuchte gestohlen + Elektrowerkzeuge gestohlen + Diebe bereiten Grillsaison vor + Altpapier fängt Feuer

LANDKREIS VERDEN Außenborder gestohlen Dörverden Einen 15 PS Starker Außenborder stahlen bislang unbekannte Täter zwischen Montag und Mittwoch in Westen. Sie zogen den Riegel mit dem der Motor mit dem Boot verbunden war und verschwanden mit dem ca. 36 kg schweren Gerät. Wie sie an das im Wasser liegende Boot herankamen ist derzeit noch ungeklärt, da die Gittertür verschlossen war. Werkzeugdiebe unterwegs Emtinghausen Aus einem unbewohnten Einfamilienhaus stahlen unbekannte Diebe in der Zeit von Montag bis Mittwoch diverse Werkzeuge. Den Zugang zum Haus in der Syker Straße erreichten sie durch Einschlagen eines Fensters. Erneut Temposünder auf der A27 Langwedel Bei einer weiteren Geschwindigkeitsmessung durch die Beamten des Einsatz- und Streifendienstes Langwedel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden innerhalb von 5 Stunden erneut 35 Geschwindigkeitsverstöße gemessen. In der Zeit von 22:00 - 03:00 Uhr wurden 4 Temposünder im Verwarngeldbereich, 31 Temposünder im Bußgeldbereich und davon vier Fahrverbote von bis zu 2 Monaten festgestellt. Der schnellste festgestellte Fahrer war mit 138 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs. Die Polizei wird die Messungen weiderholen, um so die Sicherheit innerhalb der Baustelle zu gewährleisten. LANDKREIS OSTERHOLZ Baustellenleuchte gestohlen Hambergen Wenig Freude hatten vier Jugendliche an einer kurz zuvor gestohlenen Baustellenleuchte. Eine Streifenwagenbesatzung sah die vier 16-18-Jährigen auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in Osterholz-Scharmbeck. Hierbei bemerkten die Beamten auch die auf dem Dach stehenden Leuchte. Als die Jugendlichen den Streifenwagen sahen, räumten sie schnellstmöglich die Leuchte vom Dach. Die anschließende Kontrolle führte zu dem Eingeständnis, dass die Jugendlichen die Leuchte kurz zuvor von einer Baustelle zwischen Wallhöfen und Hambergen gestohlen hatten. Ein entsprechendes Diebstahlsverfahren wurde eingeleitet und die Leuchte an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht. Elektrowerkzeuge gestohlen Schwanewede In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch schlugen unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Tischlerei in der Straße Auf der Loge ein. Sie durchsuchten die Räume der Tischlerei und stahlen hochwertige Elektrowerkzeuge. Diebe bereiten Grillsaison vor Osterholz-Scharmbeck Vom Grundstück einer Firma in der Straße Am Binnenfeld stahlen unbekannte Täter einen Grill, einen Smoker und einen Heizstrahler. Alle Gegenstände befanden sich auf einer Terrasse, die videoüberwacht ist. Die Videoaufzeichnungen werden nun durch die Polizei ausgewertet. Altpapier fängt Feuer Lilienthal In der Heidloge fing aus bislang unbekannter Ursache am Mittwoch gegen 18:45 Uhr ein Stapel gepresstes Altpapier Feuer. Die Angestellten des Lebensmitteldiscounters konnte das Feuer nicht löschen. Erst der Feuerwehr Lilienthal gelang dies. Wie das Papier in einem abgeschlossenen Gitterbereich Feuer fangen konnte, versuchen nun die Ermittler zu klären.

