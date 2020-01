Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens: Vater unter Alkoholeinfluss am Steuer; sechsjährige Tochter auf dem Rücksitz

Pirmasens (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle eines 44-jährigen Pirmasensers am 18.01.2020 um 19.55 Uhr in der Kronenstraße in Pirmasens konnten die eingesetzten Beamten feststellen, dass der Fahrer merklich nach Alkohol roch. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,88 Promille. Bei der Polizei in Pirmasens wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Über die komplette Zeit der Maßnahmen zeigte sich der Mann unkooperativ und beleidigte einen der eingesetzten Polizeibeamten, weshalb er während der Kontrolle kurz-zeitig gefesselt werden musste.

Die sechsjährige Tochter des Mannes saß auf dem Rücksitz in einem Kindersitz, war allerdings nicht ordnungsgemäß gesichert. Das Kind wurde aufgrund des gezeigten Verhaltens des Fahrers durch eine Streife zur Polizei verbracht und dort durch die Mutter abgeholt.

