Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Inbrandsetzen von Mülltonnen

Bendorf/Rhein (ots)

Am Di.05.11.2019 und Do.07.11.2019 kam es in der Colmantstraße zu zwei Bränden von Mülltonnen. Durch bisher Unbekannte Personen wurden Mülltonnen in Höhe der Anwesen 7 und 15 in Brand gesetzt. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Durch Zeugen gab es Hinweise auf drei weibliche Jugendliche die sich im Bereich der Anwesen aufhielten. Die PI Bendorf bittet die Anwohner und Zeugen sich mit Hinweisen an die Dienststelle zu wenden. PI Bendorf - 02622 / 94020.

Polizeidirektion Koblenz

PI Bendorf/Rhein



Telefon: 02622- 9402 0

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



