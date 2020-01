Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens: Schwer verletztes Kind nach Verkehrsunfall am Zebrastreifen

Pirmasens (ots)

Ein 85-jähriger Pirmasenser verursachte am 18.01.2020 gegen 11.00 Uhr einen Verkehrsunfall am Fußgängerüberweg in der Kaiserstraße in Pirmasens. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein elfjähriges Kind am Zebrastreifen von dem PKW erfasst und musste aufgrund der Schwere der Verletzungen in die Uniklinik nach Homburg verbracht werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen. Tel: 06331-520-0 Email: pipirmasens@polizei.rlp.de

